Donna di 45 anni travolta da un'auto a Scarlino, è grave

Versa in gravi condizioni la 45enne travolta nella tarda serata di ieri da un'auto a Scarlino (Grosseto). Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma ad avvalorare l'ipotesi dell'investimento - avvenuto nei pressi di un locale che si affaccia sulle Collacchie in cui la donna aveva cenato - i pezzi di plastica di uno specchietto trovati nelle vicinanze. In ogni caso, il conducente non si è fermato a prestare soccorso e adesso è caccia al pirata della strada.

Sul luogo dell'incidente l'automedica di Follonica e l'ambulanza della Misericordia di Roccastrada, insieme ai carabinieri di Follonica per i rilievi.

La donna è stata trasportata all'ospedale Misericordia di Grosseto in codice rosso, ma le sue condizioni sono poi peggiorate ed è stato necessario il trasferimento alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso.