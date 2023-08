Due serate di festa con Avis a Castelfiorentino

Due serate per “Avis in Festa” a Castelfiorentino. La prossima settimana sono in programma due iniziative promosse dall’AVIS con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare sangue e plasma e per consegnare premi e riconoscimenti a tutte le persone che già hanno fatto questa scelta.

La prima iniziativa è prevista giovedì 7 settembre e sarà dedicata alla mitica “Rificolona”, un appuntamento nel solco della tradizione in cui i bambini saranno i protagonisti, sia nella realizzazione che nella esibizione di questi suggestivi manufatti, con le loro fantasie e i loro colori

Come si ricorderà, la Rificolona affonda le sue origini nelle masse rurali fiorentine, che un tempo scendevano da Bivigliano e da Vallombrosa in piazza SS Annunziata (Firenze) durante le ore notturne, e che per illuminare il cammino, utilizzavano un lampioncino fai da te circondato da un involucro di carta. Giunti a Firenze, spesso i contadini venivano circondati da numerosi bambini, che si divertivano a canzonarli. Di qui il legame tra la rificolona e i bambini (e la filastrocca irriverente che tutti conosciamo, “ona ona ona..”) da cui è poi si è diffusa la manifestazione in tutta la provincia.

Il ritrovo è fissato alle 17.30 in Piazza Gramsci con i laboratori di costruzione delle rificolone, mentre in serata ci sarà la sfilata, con partenza alle 21.00 dalla Chiesa di San Francesco e arrivo in Piazza Gramsci. La sfilata sarà accompagnata dalle note musicali della Filarmonica “G. Verdi”.

Venerdì 8 settembre (dalle 19.00 in poi) appuntamento al Bar Lilith, in Piazza Cavour, per un “AperiAvis”, apericena riservato e offerto a tutti i donatori. I donatori intenzionati a partecipare sono invitati a prenotare (0571.628032 oppure whatsapp 3713644267). A seguire la consegna dei premi e dei riconoscimenti per ottanta donatori

“Ogni settimana – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – il nostro presidio ospedaliero eroga numerose prestazioni ai malati che hanno bisogno di trasfusioni, ma la carenza di sangue e in modo particolare del plasma si sta facendo sentire anche nel nostro territorio. Pertanto non posso che approfittare di questi giorni di festa per rinnovare l’invito alla popolazione a donare, nella consapevolezza che si tratta di un gesto, di una scelta che può contribuire a salvare delle vite”

A tale proposito, l’Avis desidera ricordare che domenica 24 settembre è in programma un’apertura straordinaria del centro trasfusionale, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 (il centro trasfusionale è comunque aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 12.00).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa