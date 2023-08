Lavori Publiacqua a Firenze, rubinetti a secco in zona San Marco

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori urgenti sulla rete idrica di via degli Arazzieri inerenti il cantiere tramvia, dalle ore 08.00 di domani, mercoledì 30 agosto, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via degli Arazzieri (tratto da Piazza San Marco a via San Gallo). Abbassamenti di pressione potranno interessare le vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi al termine dell’intervento e quindi nel corso del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa