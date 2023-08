Maltempo a Pietrasanta, interventi conclusi: "Criticità risolte velocemente"

Sono proseguiti fin dopo le 21 di ieri (lunedì 28 agosto), gli interventi delle squadre comunali e delle associazioni di protezione civile per risolvere alcune criticità create dalla pioggia particolarmente intensa caduta sul territorio di Pietrasanta nella seconda parte della giornata.

Fra le 19 e le 20, infatti, le stazioni pluviometriche hanno registrato quantitativi di forte rilievo: 20 millimetri a Capriglia (su un totale di 76 nell'intera giornata), 35 in centro (su 90 giornalieri) e 45 a Valdicastello (su 120 in 24 ore), con un'intensità massima che ha toccato i 225,8 millimetri l'ora sempre a Capriglia, nella nottata, fortunatamente per una durata breve.

“Il reticolato idrico è stato sottoposto a forte pressione – racconta Matteo Marcucci, assessore a lavori pubblici e manutenzioni – proprio a causa della quantità di pioggia che si è riversata sul territorio in un arco temporale concentrato. Grazie all'attività preventiva di pulizia delle griglie stradali e all'efficientamento generale del sistema di fognatura bianca che abbiamo curato in questi anni, le criticità sono state risolte velocemente, in alcune occasioni limitandosi al semplice monitoraggio”.

Tre i fronti di maggiore impegno: il sottopasso pedonale della stazione ferroviaria, allagato intorno alle 20 ma in poco meno di mezz'ora tornato perfettamente agibile senza alcun intervento accessorio ma grazie al “lavoro” delle caditoie; il sottopasso Avis, dov'è entrato subito in funzione il sistema di alert che, in pochi minuti, ha portato a chiudere al transito il tratto interessato, entrare in funzione le pompe di sollevamento e risolvere il principio di allagamento; infine, in località Africa, i fossi lungo via Bernini e Aurelia Sud (zona Conad), dove la pericolosa risalita del livello dell'acqua è stata contenuta con la rimozione immediata dei detriti che ne ostacolavano il deflusso corretto. “Erano soprattutto residui di sfalci e potature – ha sottolineato, a questo proposito, Marcucci – torno a sollecitare, per l'ennesima volta, il Consorzio di Bonifica a una cura più attenta del reticolato di competenza, visto che succede spesso di trovare abbandonati lungo gli argini dei canali o, addirittura, nell'alveo degli stessi, i resti di queste attività manutentive da loro effettuate”.

Questa mattina (martedì 29 agosto) le attività sono proseguite con la pulizia delle caditoie stradali su tutto il territorio comunale.

Fonte: Comune di Pietrasanta