Museo di Fucecchio, quattro giorni dedicati alla creatività

Far emergere la creatività nascosta nelle abilità manuali di ognuno di noi. E’ questo l’obiettivo del campus di fine estate “Con le mani posso…creare”, promosso dal Museo di Fucecchio e dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Dall’11 al 14 settembre in programma quattro giornate in cui i piccoli partecipanti potranno cimentarsi in diverse esperienze: disegno, pittura, lavorazione dell’argilla, giochi del passato e addirittura una sfida di cucina, un vero e proprio “MasterChef Museo” alla scoperta degli ingredienti dell’antichità usando tutti i sensi, per poi divertirsi a ricreare qualche delizioso piatto. I laboratori si terranno ogni giorno dalle ore 8.30 alle 12.30 e sarà possibile iscriversi fino al 9 settembre. L’iscrizione può essere effettuata direttamente al desk del museo in piazza Vittorio Veneto 27 (dal martedì al venerdì ore 10-13, sabato e domenica ore 16-19), oppure telefonando al numero 0571 268262 o inviando una mail all’indirizzo museo@comune.fucecchio.fi.it. Il costo di partecipazione è di 10 euro al giorno, con uno sconto del 10% per fratelli/sorelle e il pagamento può essere effettuato in contanti al desk del museo il primo giorno oppure utilizzando il servizio pago PA del Comune di Fucecchio al link https://comune.fucecchio.fi.it/servizi-in-rete/pagamenti-on-line, selezionando “Acquisto biglietti museo” e specificando nella causale “Campus settembre” ed il numero dei giorni a cui si intende partecipare.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa