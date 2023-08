Palio del Cerro 2023, due settimane di eventi prima e dopo

Sotto alle finestre delle case di Cerreto Guidi si cullano al vento le bandiere bianconere, giallorosse, biancorosse e biancazzurre. Siamo infatti nel periodo del Settembre Cerretese e, nello storico borgo circondato dai vigneti, è tutto pronto per la 54esima edizione del Palio del Cerro. Il momento clou, inserito nelle due settimane di eventi di festeggiamenti per Santa Liberata, è per sabato 2 settembre 2023 quando le contrade di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Porta Santa Maria al Pozzolo si sfideranno a partire dalle 22 nei giochi di abilità. Lo start sarà preceduto dal corteggio storico in abiti rinascimentali, oltre 400 figuranti che al ritmo dei musici si muoveranno per tutto il borgo fino a giungere ai piedi della Villa Medicea, dando il via alle competizioni del tiro con la balestra, tiro alla fune, corsa sui troppoli, corsa nella bigoncia e lancio degli anelli.

Il programma delle manifestazioni, organizzate dalla ProLoco con la partecipazione del comune di Cerreto e il patrocinio della Regione, è stato presentato questa mattina in municipio. “Cerreto è il Palio, il Palio è Cerreto” afferma la sindaca Simona Rossetti, “in questi anni abbiamo raccolto il testimone di proseguire queste manifestazioni, alimentandole di novità. Si tratta di una preziosissima tradizione, che si intreccia con la sacralità dei festeggiamenti alla nostra patrona”.

Il countdown è accompagnato dal Cerrino d’Oro mercoledì 30 agosto, consegnato quest’anno allo chef Stefano Pinciaroli e ancora processione religiosa e presentazione dei Palii il giorno successivo, fino alle cene della vigilia venerdì primo settembre con investitura dei capitani e la benedizione delle squadre. I drappi sono frutto del patto di amicizia che quest’anno lega Cerreto a San Miniato: due gli artisti della città della Rocca che hanno dipinto i Palii rispettivamente Irene Campinoti quello per la contrada vincitrice e Luca Macchi, quello in onore a Santa Liberata. Il terzo Palio, quello dedicato ai ragazzi, è stato invece dipinto dal pittore fiorentino Enrico Guerrini. La festa continua domenica 3 settembre per Santa Liberata con il tradizionale mercato, il concerto della banda Città di Pistoia, tombolata e i fuochi d’artificio in piazza Vittorio Emanuele II. Ma non finisce qua perché la seconda settimana spazio a musica, cultura e intrattenimento con un evento ogni giorno (consultare la locandina di seguito) fino al sabato successivo, 9 settembre, quando si terrà il 53esimo Palio dei Ragazzi disputato dagli under 12 con l’immancabile corteo storico, composto da piccoli nobili e damigelle.

“Tutto è iniziato 54 anni fa ma con il tempo il Palio si è arricchito unendo rievocazione storica, celebrazioni religiose, arte, cultura, divertimento e svago - aggiunge il presidente della ProLoco Lorenzo Brunori - la comunità di Cerreto lo vive come il suo momento”. Una tradizione da profonde radici accompagnata dal 3 settembre dall’inaugurazione della mostra “Rari libri di Isabella de’ Medici” alla Villa Medicea, visitabile fino al 3 dicembre a ingresso libero: “La mostra, realizzata insieme alla Società Bibliografica Toscana, avrà circa 30 opere dedicate a Isabella de’ Medici, dalla poesia alla scienza” spiega il direttore Marco Mozzo, annunciando il taglio del nastro che vedrà la presenza tra gli altri di Giovanni Cipriani e Massimo Fanfani, entrambi professori all’università di Firenze rispettivamente di Storia Moderna e Linguistica Italiana.

Cresce dunque la febbre da Palio a Cerreto e mentre l’esito è ancora tutto da vedere, ciò che è certo è che sale la competizione così come Caracosta giungerà in pedana portando sulle spalle la vittoria degli ultimi cinque palii consecutivi (dal 2017 al 2022, escluso il 2020 non svolto causa pandemia). Per scoprire chi si aggiudicherà il cencio non resta che sedersi sulle tribune la sera del 2 settembre: il prezzo del biglietto resta invariato, per il Palio del Cerro 13 euro e per il Palio dei Ragazzi 10 euro. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turistico della Pro Loco di Cerreto Guidi 0571 55671.

Margherita Cecchin