Peccioli rappresenta la Toscana a 'Il Borgo dei Borghi' sulla Rai

Ci sarà anche Peccioli a 'Il Borgo dei Borghi'. Il Comune dell'Alta Valdera è stato scelto dalla trasmissione Rai come rappresentante della Toscana per la nuova edizione del programma.

Andrà in onda dal prossimo 22 ottobre e sarà condotto da Camila Raznovich all'interno della trasmissione Kilimangiaro su Rai 3. Per venti settimane saranno presentati tutti i borghi in gara e Peccioli sarà l'unico toscano.

Alla fine ci sarà una votazione gratuita iscrivendosi RaiPlay (si può effettuare già ora l'iscrizione) e con una serata dedicata che vedrà la proclamazione del borgo vincitore 2023-2024 in primavera.

"In questi giorni la troupe sarà già per le vie del nostro borgo. Nei prossimi giorni vi daremo altre informazioni e dettagli perché il 'Borgo dei Borghi' sarà, per tutta la nostra comunità, un'occasione eccezionale per mostrarsi e raccontarsi a milioni di persone" scrivono dal Comune di Peccioli.