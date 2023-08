Il consiglio di amministrazione di Piaggio sarebbe stato convocato per venerdì prossimo per la nomina dei nuovi vertici dopo la morte di Roberto Colaninno. La nuova governance prevedrebbe Matteo Colaninno come presidente esecutivo di Piaggio , mentre il fratello Michele – che ha già le deleghe in materia di sviluppo, innovazione e marketing – ricoprirebbe il ruolo di amministratore delegato.