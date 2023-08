Pnrr, Giani su fondi per la sanità: "La preoccupazione c'è"

Continua l'incertezza sui fondi del Pnrr. Come affermato oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "la preoccupazione c'è" in relazione al taglio per alcuni progetti e sulle possibili ripercussioni sulla sanità in Toscana. "Si è detto che si tagliano del 30% le Case della salute a livello nazionale e si è detto che per integrare quei finanziamenti si prenderanno fondi legati all'articolo 20" ha detto il presidente a margine dell'inaugurazione del nuovo blocco operatorio all'ospedale di Firenze San Giovanni di Dio. "L'articolo 20 è la modalità di finanziamento con cui ad esempio si fa l'intervento del pronto soccorso" prosegue Giani, facendo l'esempio dello stesso Torregalli in cui si trovava questa mattina ma anche di altre strutture sanitarie. Tra queste cita i nuovi ospedali di Borgo San Lorenzo, Livorno, quello di via Sardegna a Siena e anche "il padiglione H dell'ospedale di Empoli", definendoli interventi di emergenza.

Già nelle scorse settimane, molti sindaci avevano espresso preoccupazione per il rischio tagli ai fondi del Pnrr. Così come alcuni dei primi cittadini dell'Empolese Valdelsa, che agli inizi di agosto avevano elencato progetti in bilico per 40 milioni di euro (Qui la notizia).