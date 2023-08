Ruba bici e tenta di portarla via in autobus, denunciato

Scoperto il responsabile di un furto in una casa di Poppi. In un pomeriggio di aprile un uomo aveva lasciato la bicicletta, del valore di circa 300 euro, parcheggiata vicino alla propria residenza. Un'ora dopo l'amara sorpresa: qualcuno gliel'aveva rubata.

I carabinieri, riscontrando alcune informazioni circa una persona sospetta che si aggirava in territorio e analizzando il circuito di videosorveglianza cittadino, hanno individuato il responsabile, denunciato per furto.

Il ladro, un 35enne residente ad Arezzo e anch’egli gravato da alcuni precedenti, è stato visto salire su un bus diretto nel capoluogo con la bicicletta appena sottratta. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche in questo caso, per il recupero della refurtiva.