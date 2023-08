Ruba borsello e cellulare da un'auto, denunciato

Una donna parcheggia l'auto nei pressi della propria abitazione per circa un’ora, in orario pomeridiano, trovando poi un’amara sorpresa. Dall'auto viene portato via un borsello con effetti personali, documenti e un telefono cellulare. Succede a Porrena di Poppi, intervengono i carabinieri e ritrovano il tutto, denunciando il ladro.

I militari, attraverso l’esame dei circuiti di videosorveglianza e l'analisi del traffico generato dal telefono successivamente al furto, sono risaliti ad un uomo di circa 40 anni, con alcuni precedenti specifici a carico che, trovandosi presumibilmente per lavoro nella vallata casentinese, aveva pensato di commettere il furto. Per lui anche una denuncia per falsità materiale in atto pubblico: per crearsi un alibi, ha denunciato lo smarrimento della propria sim card per giustificare l’utilizzo di quel telefono con quest’ultima intestata. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati al recupero della refurtiva.