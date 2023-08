Stabbia, al via il nuovo sportello psicologico

A inizio luglio la Pubblica Assistenza di Fucecchio ha inaugurato nuovi locali a servizio della cittadinanza a Stabbia, in via Provinciale Francesca 109: tra le opportunità a disposizione adesso c’è quella di usufruire delle competenze di una psicologa, intanto per un colloquio conoscitivo gratuito.

Nel dettaglio si tratta della dottoressa Linda Beccani: psicologa, esperta in neuropsicologia clinica psicoterapeuta ad orientamento cognitivo comportamentale. Per prenotare un colloquio conoscitivo gratuito si può inviare una mail all’indirizzo linda.beccani@gmail.com oppure telefonare al numero 3394643240. Il servizio è rivolto a coloro che necessitano di una consulenza per la gestione dell’ansia e dello stress, per la consapevolezza di sé o per la valutazione e stimolazione di memoria e attenzione. Gli ambulatori presenti sono stati realizzati proprio per fornire alla gente di Stabbia (dove la Pubblica ha una sezione da molto tempo) delle opportunità a chilometro zero; in futuro l’associazione presieduta da Luigi Checchi vorrebbe mettere a disposizione anche uno sportello per aiutare gli anziani a prenotare esami e visite specialistiche, sempre negli stessi locali di via Provinciale Francesca.