Intervento dei vigili del fuoco di Livorno lungo la FiPiLi in direzione Livorno, a seguito del ribaltamento di un autotreno lungo lo svincolo che porta verso Livorno successivo a quello in direzione Pisa. L'autista del mezzo pesante è stato estratto dai vigili del fuoco con il supporto del personale della Misericordia e affidato ai sanitari per il trasferimento in ospedale. Ancora da chiarire le cause dell'incedente.