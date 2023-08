A Cascina l'evento 'Giocare, la miglior medicina'

Domenica 10 settembre, a partire dalle 17, Corso Matteotti e piazza Caduti per la Libertà saranno teatro di una serie di eventi gratuiti racchiusi sotto il nome di “Giocare, la miglior medicina”. Ideati da Sogefarm - Farmacie comunali, con il patrocinio del Comune di Cascina, gli appuntamenti inizieranno con una serie di laboratori per bambini, con un percorso motorio realizzato dal CSI, la costruzione degli aquiloni e i giochi sulla piramide alimentare e sull’igiene orale. Lungo il corso, poi, andrà in scena l’attesa Pompieropoli.

“Una giornata di fine estate dedicata ai più giovani – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. C’è la possibilità per i bambini e i ragazzini di Cascina di passare un pomeriggio e una sera insieme all’aperto in uno spazio ludico. È un’iniziativa importante anche perché Cascina è il secondo comune per residenti della Provincia di Pisa e uno di quelli in cui la popolazione giovane è più popolosa. Uscendo dal Covid, abbiamo visto come il disagio giovanile sia cresciuto e iniziative aggreganti sono quanto mai opportune: questa giornata può essere l’occasione per creare comunità”.

L’idea è partita da Sogefarm, trovando subito terreno fertile nell’amministrazione comunale. “Questa è la prima iniziativa del genere organizzata da Sogefarm – ha aggiunto l’amministratore unico Marco Ruocco –: durante l’anno abbiamo organizzato altri appuntamenti su salute e benessere, adesso era fondamentale affrontare la parte dedicata ai bambini. Voglio ringraziare l’assessora Giulia Guainai e il sindaco Betti per il sostegno, le associazioni partecipanti, ‘Chez nous le cirque’ anche per l’organizzazione della manifestazione, il Csi, i Vigili del Fuoco che allestiranno Pompieropoli. Ci auguriamo che ci sia una forte partecipazione”.

La partnership tra il Comune e le farmacie comunali, dunque, va avanti e si rafforza sempre più. “Nel corso dell’anno sono state molteplici le iniziative portate avanti insieme – ha aggiunto l’assessora al sociale Giulia Guainai –. La scorsa estate con Sogefarm ideammo il cinema sotto le stelle e quest’anno abbiamo replicato con altre iniziative per i giovani delle frazioni. Questa sarà la ciliegina sulla torta e unisce la salute al benessere: il gioco può incidere tanto anche sulla salute delle persone”. In chiusura la direttrice della farmacia di Titignano, Cristiana Simonelli, “Ci saranno varie attività che legano la salute e il gioco, tra cui quello sull’igiene orale insieme a Curasept e quello sulla piramide alimentare. Saranno toccati tanti aspetti e invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa prima edizione”.

Guardando il programma, alle 18 il palco centrale di piazza Caduti ospiterà una tavola rotonda sul potere del gioco in ambito terapeutico nei bambini e negli adolescenti, quanto mai importante per il benessere della salute. Interverranno una psico-pedagogista, un medico dello sport e un clown dottore. Per tutta la durata della manifestazione, la cooperativa ‘Chez nous le cirque’ organizzerà un’animazione itinerante con trampolieri, giocolieri, clown dottori, palloncini e truccabimbi. Alle 19, invece, andrà in scena lo spettacolo di Spazio Ipotetico intitolato “Molecola”, un teatro-circo che vedrà protagonisti anche alcuni ragazzi disabili. Alle 20.45, sotto il palazzo del Municipio, ci sarà lo spettacolo “Stessa spiaggia stesso mare” ad opera dei ragazzi della scuola di circo Pas Pas: sul palco ragazzi da 14 a 17 anni con classici show di circo, acrobatica e giocoleria. Alle 21.45, infine, sul palco in piazza dei Caduti ci sarà lo spettacolo di magia per adulti e bambini condotto da Mago Pallonio coadiuvato da altri tre ‘colleghi’ per uno show che terrà tutti con gli occhi spalancati. Un evento di fine estate cui è vietato mancare.