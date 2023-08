A Martignana parte la Sagra della Pizza Dolce: il programma

È con grande entusiasmo che il Circolo ARCI di Martignana annuncia la tanto attesa "Sagra della Pizza Dolce", un evento che promette di deliziare il palato e intrattenere gli animi dal 6 al 10 settembre 2023. Questa mattina, è stata presentata in diretta su Facebook nella Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale, con la presenza del Sindaco Mugnaini, dell'Assessora De Toffoli, del Presidente Roberto Taddeini e del consigliere più giovane del circolo nonché segretario.

L'evento si terrà presso il Circolo ARCI in Via della Torraccia 2 a Martignana e offrirà una varietà irresistibile di pizze salate e dolci, oltre a una selezione di piatti tradizionali che sapranno soddisfare anche i palati più esigenti. La Sagra sarà allietata da musica dal vivo di alta qualità e intrattenimento coinvolgente, rendendo ogni sera un'esperienza da ricordare.

Il programma dell'evento è ricco di spettacoli e attività per tutti i gusti:

- mercoledì 6 settembre alle ore 21:00 si svolgerà incontro con il Sindaco e la Giunta Comunale, un'opportunità per condividere momenti di convivialità e dialogo.

- Giovedì 7 settembre, ore 21:00: serata di Live Music con "LE PANDE GIALLE", un gruppo che promette di infiammare la serata con le loro coinvolgenti performance musicali.

- Venerdì 8 settembre, ore 19:00: "Pedalata sotto le Stelle" con un percorso di 17 km. Ritrovo al Circolo per un'esperienza ciclistica unica. Ore 21:00: Esibizione di "IN DUST", con il loro coinvolgente rock acustico che spazia tra classici come Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Dave Matthews e Johnny Cash.

- Sabato 9 settembre: "LE ONDE SONORE" saliranno sul palco con la loro musica dal vivo, offrendo un repertorio eclettico adatto a balli di gruppo, liscio e ballabili.

- Domenica 10 settembre: serata di chiusura con "VDM-Viola di Marte", un tributo alla storia dei Pooh, che renderà omaggio a una delle band più amate d'Italia.

La cena inizia ogni sera alle 20:00 con pizze e altre specialità.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, si prega di contattare il Circolo ARCI di Martignana tramite facebook @circoloarcimartignana.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa