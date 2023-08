A Sovigliana e Spicchio la 19esima Giornata dello Sport

Il 17 settembre in viale Togliatti a Spicchio-Sovigliana è in programma il 19/a Giornata dello Sport. Grazie a dimostrazioni e incontri con gli atleti, i partecipanti potranno sperimentare l'attività sportiva preferita. Le associazioni sportive interessate possono inviare tramite e mail all’indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it entro il 4 settembre una richiesta di adesione indicando lo spazio necessario. L'evento riguarderà una parte di viale Togliatti, che sarà chiuso al transito all'altezza dell'incrocio con via Filzi e via Sauro fino alla rotonda successiva.

“La manifestazione – ha detto l'assessore allo sport del Comune di Vinci Vittorio Vignozzi – è ormai una 'classica' per il nostro Comune e siamo contenti di organizzarla anche quest'anno. Se pensiamo al fatto che per un paio di anni abbiamo dovuto rinunciare a causa del Covid è da oltre 20 anni che si svolge la Giornata dello Sport. Per noi è un orgoglio e anche per i cittadini, che vengono sempre numerosi. È una festa molto sentita, sia dagli adulti che dai bambini: si possono imparare nuovi sport, ci sono nuove avventure da fare. Il rapporto con lo sport è importante per una persona: lo è per la salute, ma pure a livello nervoso visto che si ha l'occasione di lasciare un po' di stress della nostra vita quotidiana”.