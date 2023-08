Aggiudicati i lavori per la riqualificazione del Teatro Pieralli

Aggiudicati al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la Procogen srl di Impruneta e la Marrocco Elevators srl di Roma i lavori per la riqualificazione completa del Teatro Studio Mila Pieralli, il cui progetto definitivo approvato dalla Giunta lo scorso dicembre fissa un investimento di 3 milioni di euro.

A seguito dell’investimento per la riqualificazione, in futuro il Teatro Studio Mila Pieralli avrà una platea automatizzata in grado di adattare gli spazi della sala alle diverse esigenze artistiche e di produzione, oltre a nuovi ingresso, foyer, sala e scena al piano terra, gli adeguamenti acustici, gli allestimenti del nuovo sistema audio, la cabina regia, l’adeguamento dell’impianto luci scena, l’adeguamento degli impianti tecnologici, la riqualificazione degli spazi esterni, la pensilina ingresso e la torre scale, le predisposizioni per i sistemi video e multimediali. Il progetto per la riqualificazione complessiva del Teatro Studio Mila Pieralli è stato redatto dallo Studio Berlucchi srl di Brescia a seguito della partecipazione ad un bando del Comune di Scandicci.

L’inizio dei lavori è previsto in autunno con durata di 420 giorni.

Nell’insieme anche il nuovo ingresso, la sala conferenze, il bar indipendente, le ultime tecnologie video e audio.

“Il Teatro Studio Mila Pieralli sarà completamente nuovo – ha detto il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – l’investimento complessivo per gli interventi fissati è di 3 milioni di euro. Ricordiamo che per il futuro del nostro teatro la Fondazione CR Firenze ha stanziato un cofinanziamento di 150 mila euro, come contributo al Comune di Scandicci che ha partecipato al bando ‘Spazi attivi’”.

Oltre alla prima parte di lavori strettamente legati alla nuova struttura e ai nuovi contenuti del Teatro Studio Mila Pieralli, per il futuro è anche prevista la progettazione di un terzo lotto riguardante l’allestimento di un giardino sonoro nell’area verde prospiciente.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa