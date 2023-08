Chiamano i carabinieri per il rumore, ma sono le prove della festa medievale

Sentono chiasso nella via vicino a dove abitano, chiamano i carabinieri per un presunto disturbo della quiete pubblica ma la sorpresa è dietro l'angolo. La 'confusione' era dettata solo dalle prove per la festa nedievale.

È successo a Montopoli in Val d'Arno in via Masoria, nell'ex magazzino comunale, nella serata di lunedì 28 agosto, stando a quanto riporta Il Tirreno. Figurati, arcieri, sbandieratori e musici stavano facendo le prove per Montopoli Medicea di sabato 9 e domenica 10 settembre ma la musica ha probabilmente infastidito i residenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati da montopolesi che si lamentavano per il troppo rumore. C'è scoramento da parte della Pro Loco, che al quotidiano conferma che le prove cessano sempre prima delle 22.30.