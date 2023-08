Cerbaie, Cordone (Lega): "Sindaco richieda l'impiego dei militari"

"Nei giorni scorsi siamo intervenuti ancora una volta sull'annosa questione dello spaccio di droga nelle Cerbaie, ribadendo che l'attuale normativa penale, per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti, è inadeguata perché depenalizza la gran parte di questi reati - afferma in una nota Marco Cordone, segretario della Lega di Fucecchio e vicesegretario provinciale di Firenze - trasformandoli in segnalazioni amministrative e in deferimenti in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, tanto per citare gli esempi più comuni, e abbiamo confermato che lavoreremo con i nostri parlamentari affinché ai reati commessi per spaccio di droga, segua una condanna penale. Altro aspetto da attenzionare e che ad una condanna penale inflitta, in questo caso, a chi spaccia stupefacenti, debba seguire una pena certa ed effettiva senza sconti nella sua durata temporale e senza permessi vari. Inoltre, come da me proposto nella Commissione Sicurezza del Comune di Fucecchio dello scorso 9 settembre 2022, ribadiamo il concetto che oltre alle Forze dell'Ordine e dalle Polizie Municipali, le quali svolgono un ottimo lavoro, nelle Colline delle Cerbaie per contrastare gli spacciatori, debba essere utilizzato in via continuativa, anche un contingente di Militari dell'operazione Strade Sicure come da programma Politico della Lega Salvini Premier. L'impiego dei Militari con funzioni di Agenti di Polizia, sarebbe utile anche per le particolari condizioni orografiche di quei territori. Pertanto - conclude Cordone - chiediamo al Sindaco Spinelli di fare richiesta ufficiale al Prefetto di Firenze (Massimo rappresentante del Governo nella Provincia Metropolitana), per l'impiego di un contingente di Militari nell'ambito dell'operazione Strade Sicure nelle Colline delle Cerbaie".