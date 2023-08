Controlli a Pisa e sul litorale, auto rubata riconsegnata alla proprietaria

Controlli nel pomeriggio di ieri a Pisa da parte della polizia. In zona stazione sono state identificate 42 persone e controllati 29 veicoli mentre le verifiche si sono estese anche al quartiere di San Giusto e nelle aree dismesse nei dintorni della ferrovia. Durante le operazioni è stata sottoposta a sequestro amministrativo un'auto lasciata in sosta nel parcheggio di via da Morrona, poiché priva di copertura assicurativa. Contestata al proprietario anche la mancata revisione.

Il servizio si è poi esteso in serata anche sul litorale dove, all'interno del parcheggio di uno stabilimento balneare, una pattuglia della polizia ha rinvenuto una macchina risultata provento di furto, denunciato il 18 agosto scorso e avvenuto a Tirrenia. L'auto, una Citoren C4, è stata riconsegnata alla proprietaria, che si trovava in vacanza sul litorale pisano.