Controlli in strada al rientro a Firenze, multe a 4 bus turistici e uno scooter passato con il rosso

Controlli mirati alla sicurezza stradale nei giorni di fine agosto del rientro in città. Da venerdì a ieri il Reparto di Rifredi della Polizia Municipale ha effettuato numerosi accertamenti sulle principali direttrici di ingresso nella zona nord di Firenze.

Tra i numerosi veicoli e conducenti controllati da segnalare quattro bus turistici multati perché non avevano il permesso per l’ingresso in città (sanzione da 83 euro e pagamento dell’autorizzazione). Per uno dei conducenti è scattata anche il verbale per aver tenuto la cintura di sicurezza obbligatoria allacciata dietro la schiena (83 euro e 5 punti decurtati dalla patente).

Gli agenti hanno multato anche il conducente straniero di un motociclo fermato in viale Redi perché risultato senza patente (5.100 euro). Per lui anche una denuncia per irregolarità sulle normative dell’immigrazione.

Ma il caso più curioso vede come protagonista involontario uno scooter con cilindrata 300 cc. Gli agenti lo hanno fermato in viale Guidoni perché il conducente, un 25enne fiorentino, era passato con il semaforo rosso. Il giovane è scoppiato a piangere spiegando che per la violazione il padre “l’avrebbe ammazzato” perché aveva preso il suo scooter di nascosto. Gli agenti hanno cercato di tranquillizzarlo ma i guai per il 25enne non sono finiti. Dai controlli è emerso che il giovane era alla guida dello scooter con una patente (o meglio la denuncia di smarrimento di una patente valida) di categoria diversa: B invece di A2 necessaria per guidare il 300. Gli agenti hanno quindi elevato due verbali: per il passaggio con semaforo rosso (167 euro e 6 punti patente decurtati) e per guida con patente di categoria diversa (1.021 euro e sospensione da 4 a 8 mesi). Lo scooter è stato protagonista anche di un altro intervento della Polizia Municipale: il giorno dopo la stessa pattuglia del Reparto di Rifredi è intervenuta in un incidente, per fortuna senza feriti, che ha coinvolto lo stesso mezzo stavolta condotto dal padre.

Al termine dei controlli all’elenco delle sanzioni si sono aggiunte anche quattro sanzioni per mancata revisione (173 euro) e un sequestro per mancanza di assicurazione a un conducente straniero. Quest’ultimo ha rifiutato la custodia del mezzo e quindi, oltre alla sanzione da 866 euro per mancanza di copertura assicurativa, è scattato il verbale per rifiuto di custodia (1.814 euro e sospensione patente da 1 a 3 mesi con ritiro immediato).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa