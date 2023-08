Hendel battitore speciale per la tombolata solidale a San Casciano

Tutto pronto per la macchina della solidarietà targata Festa del Volontariato sancascianese che si metterà in moto a partire dall’1 settembre con la tradizionale cena dei trecento volontari nell’area del Parco “Dante Tacci” del Poggione, a due passi dal centro storico di San Casciano in Val di Pesa. Spettacoli, intrattenimento, enogastronomia le parole d’ordine che anche quest’anno guideranno obiettivi solidali e proposte artistiche della maratona musicale di fine estate organizzata da oltre venti associazioni locali che operano nei settori più diversi tra cui il sociale, il culturale, lo sportivo, la protezione civile.

La Festa del Volontariato Sancascianese, giunta alla diciassettesima edizione, si prepara ad esibirsi con alcuni dei suoi ‘numeri’ migliori dal 2 al 10 settembre. A darli (o estrarli) per primo sarà il grande mattatore Paolo Hendel che con la sua straordinaria sagacia tipicamente chiantigiana condurrà in veste di croupier un’inedita tombolata intrisa di terne, quaterne, cinquine e divertentissime battute. L’evento è previsto domenica 3 settembre alle ore 21.30. Il ricco programma artistico stilato da una coppia tutta al femminile, Ilaria Manzati ed Emma Matteuzzi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione sancascianese, propone per sabato 2 settembre una serata dedicata al reggae e hip hop italiano con la partecipazione di Brusco, cantautore italiano noto per la sua carriera solista e come membro di una delle posse storiche del reggae italiano: la Villa Ada Posse. L’evento, seconda data Toscana del Brusco Summer Tour 2023, accende i riflettori sul percorso musicale di Brusco, costellato di brani e successi, dal 2001 ai giorni nostri.

Il cartellone prosegue con uno spettacolo di improvvisazione teatrale che vede protagonisti i Menchi mercoledì 6 settembre, la Cover Band Max Pezzali giovedì 7, la Band Il Banchetto che ripercorre un viaggio nel repertorio di Franco Battiato sabato 9 settembre. Da non perdere è l’evento di chiusura previsto domenica 10 settembre. Il sipario si alzerà sull’esibizione dei Sonohra, introdotti dai sancascianesi Lapsus. Si tratta di un appuntamento del Tour “Liberi da Sempre – Nuova Era”, un live in cui Luca e Diego Fainello sono pronti a far sognare nuovamente il loro pubblico, quella generazione che è cresciuta cantando successi come “L’Amore” (vincitore Sanremo Giovani 2008) e tutti i brani di “Liberi Da Sempre”, fortunatissimo album d’esordio dei Sonohra uscito nel 2008 e che li ha portati alla ribalta internazionale e che dopo 15 anni è stato premiato con il Disco d’Oro per le 50.000 copie vendute. Nel 2010 tornano a Sanremo ma questa volta fra i big. Nel ritorno al sound originale pop/rock degli anni 2000 il duo ripropone alla Festa del Volontariato Sancascianese alcuni dei brani più celebri tra cui “La casa in montagna”.

Per la gioia di chi ama coltivare l'esperienza del cammino immerso nella natura, torna per la quinta edizione la passeggiata tra le dimore e le ville storiche di San Casciano e dintorni “Meraville” domenica 3 settembre dalle ore 8.30 (partenza Parco Dante Tacci). Altri eventi sono previsti lunedì 4 con i Phobias, martedì 5 con la serata latinoamericana, venerdì 8 con “Sancaland”, dj set fino alle ore 2 e sabato 9 settembre dalle ore 16 in poi per l’intero pomeriggio la Festa dello Sport itinerante che quest’anno si svolgerà tra il Parco del Poggione, piazza della Repubblica, l’area della piscina e per le vie del centro storico.

L’obiettivo di questa edizione è finalizzato a rendere accessibile alle persone con disabilità la piscina di “Casalta”, la struttura donata al Comune di San Casciano in Val di Pesa da un’associazione del territorio dove sarà realizzato un centro dedicato alla disabilità, ai percorsi di autonomia nell'ambito del ‘dopo di noi’, destinato ad accogliere progetti e attività di carattere sociale a favore dei soggetti più fragili. “Siamo felici che la Festa del Volontariato abbia scelto di sostenere concretamente un progetto del territorio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – “Casalta” è destinato a diventare uno spazio aperto e inclusivo in cui ognuno potrà esprimere la propria unicità”.

Ingresso libero. Inizio spettacoli: ore 21.30. Tutte le sere è aperto il bar ristorante pizzeria della Festa del Volontariato Sancascianese. Il programma completo su www.festadelvolontariatosancascianese.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa