Lamporecchio celebra l'anniversario della Liberazione

Il 2 settembre ricorre l'anniversario della Liberazione del Comune di Lamporecchio dall’oppressione nazifascista, avvenuta nel 1944. Come ogni anno l’Amministrazione Comunale ne rende memoria con eventi e celebrazioni in vari luoghi del territorio comunale, secondo un “progetto della memoria” scandito, nel tempo, da una serie di azioni positive fra cui la nascita di un protocollo d’intesa con alcune associazioni del territorio, l’apposizione di targhe e la collocazione di cippi in ricordo di uomini e donne che, con le proprie azioni, espressero un messaggio di libertà e coraggio andato ben oltre le loro vite.

Quest’anno, per l’occasione, l’appuntamento sarà, alle ore 16, presso il Parco Rospigliosi, dove avrà luogo la presentazione del libro dal titolo“ Erano giorni bigi allora. Guerra, Shoah, Resistenza: Lamporecchio 1943-1944” edito dalla casa editrice ETS di Pisa. Il libro, frutto di una ricerca storica promossa e finanziata dall'amministrazione comunale, è stato scritto dal Dott. Matteo Grasso, Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, secondo un progetto che ha visto anche la collaborazione della locale Associazione culturale Orizzonti, con l’unica finalità di tenere viva la memoria della Resistenza e, più in generale, il ricordo di un complesso periodo storico quale fu il biennio 1943-1944. La presentazione del libro sarà moderata da Massimo Mancini, giornalista e direttore del mensile Orizzonti. Il pomeriggio si aprirà con i saluti del Sindaco Alessio Torrigiani e un intervento di Roberta Mazzei, Presidente A.N.P.I Larciano e Lamporecchio.

L’appuntamento è dunque per sabato 2 settembre, ore 16, Parco Rospigliosi (entrata da via Verdi in corrispondenza del Teatro Comunale), ingresso gratuito senza prenotazione.