"PedaliAmo", torna a San Giuliano Terme la biciclettata per l'Ail

Si rinnova anche quest'anno quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale per San Giuliano Terme: "PedaliAmo", la biciclettata contro la leucemia, linfomi e mieloma in programma domenica 3 settembre e il cui ricavato andrà all'AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma). Giunta alla settima edizione, l'iniziativa benefica organizzata della Polisportiva Sangiulianese con il patrocinio dei comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano, in collaborazione con la Consulta del Volontariato, Pubblica Assistenza di San Giuliano Terne e UISP Comitato di Pisa, prevede una pedalata collettiva tra le frazioni di Gello, Orzignano, Pappiana, Pontasserchio, Rigoli e San Giuliano Terme: il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso il campo sportivo "G. Bui", mentre la partenza è in programma alle 9.30.

Tra i 'ciclisti' che hanno partecipato alle scorse edizioni ricordiamo i professori Boggi e Petrini ed il sindaco Sergio Di Maio, pronto a salire in sella anche questa volta: "Andare in bicicletta è la metafora non solo di fare un pezzo di strada insieme, ma anche di provare a raggiungere dei nuovi traguardi. Nel nostro caso quello di aiutare l'AIL. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori che ogni anno si prodigano per organizzare questo importante evento", ha detto il primo cittadino sangiulianese.

"Siamo soddisfatti di ospitare anche per il 203 questo appuntamento di solidarietà, che ci ricorda l'importanza di vivere all'aria aperta e in condivisione, oltre a quella di aiutare la ricerca contro le leucemie, linfori e mieloma", afferma l'assessora allo sport Robert Paolicchi, presidente della Consulta del Volontariato di San Giuliano Terme. L'iniziativa gode del contributo di UniCoop Firenze, Conad Superstore Pappiana, Fratelli Sbrana Pasticceria Panetteria Gastronomia di Gello, Bertolini Assicurazioni e di EcoRicicli Pisa, nonché dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme