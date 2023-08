Botte da orbi a Avane: trentenni si picchiano in strada di notte

Una lite in piena regola in via di Avane. Due trentenni di origini marocchine, visibilmente ubriachi, si sono presi a cazzotti, pedate e colpi di cintura per le vie della frazione di Empoli nella serata di lunedì 28 agosto. Sul posto i soccorsi oltre a diverse persone del luogo.

A riportare la vicenda è l'edizione empolese de La Nazione. Le urla e le botte dei due contendenti verso le 23 hanno svegliato i residenti di quella zona di Avane. Prima si sono picchiati a mani nude, poi sono finiti in mezzo alla strada a prendersi a cinturate, incuranti delle auto. Alcuni sono intervenuti per separarli.

I due rivali sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli e hanno ricevuto alcuni giorni di prognosi. Presente anche una pattuglia della polizia: i due avevano precedenti.