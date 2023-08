Promozione, dopo tanti anni torna il derby tra San Miniato Basso e il San Miniato

Questa sarà un’annata particolare per il calcio sanminiatese: per la prima volta dopo tantissimi anni nella categoria della Promozione si sfideranno il San Miniato Basso e il San Miniato; i “pinocchini” sono retrocessi dall’Eccellenza, andando così ad incontrare i “cugini” del San Miniato (che si allenano a La Scala). E saranno ben 4 i derby: due in Coppa Toscana e due in campionato. Si parte proprio sabato in Coppa e si replica col ritorno la settimana successiva, prima a San Miniato Basso e poi a La Scala.

“Sarà un derby fra amici – sottolinea il presidente del San Miniato Basso Giacomo Bertini – c’è un ottimo rapporto con loro e devo dire che negli ultimi anni sono riusciti a fare calcio e a risalire le categorie, oltre a essere persone semplici e competenti che hanno la nostra stima. Non ci siamo praticamente mai scontrati negli ultimi anni, giocando in campionati differenti. Certo, noi puntiamo a vincere e poi a risalire in Eccellenza dopo il fallimento dello scorso anno”. I giallorossi del Pinocchio saranno guidati da mister Fabrizio Ticciati, mentre dall’altra parte ci sarà il decano delle panchine Mauro Marchi: “Sono contento di essere in questa società – spiega Marchi - che mi sta dando grande spazio e responsabilità. E’ un bell’ambiente che ci aiuta a lavorare per il nostro obiettivo, che è quello di rimanere in categoria. Certo che se dovessimo fare bene coi “cugini” e con avversari altrettanto quotati allora vorrà dire che la nostra squadra potrà fare un’annata più che dignitosa”.

L’appuntamento col primo derby è per le 20.45 di sabato 2 settembre a San Miniato al campo sportivo Pagni di via Pestalozzi.

