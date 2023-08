Sorpresa con merce non pagata in un supermercato di Pisa: denunciata

Tentato furto nella serata di ieri in un supermercato Coop di Pisa. Sul posto, poco prima dell'orario di chiusura dell'esercizio commerciale di via di Gello, è intervenuta la polizia dopo che una persona era stata sorpresa dalla vigilanza probabilmente con della merce nascosta in borsa, mentre tentava di superare le casse.

Gli agenti della squadra volanti hanno fermato la donna, identificata in un'italiana di Cascina, trovata in possesso di merce non pagata per un valore di 70 euro, riconsegnata alla direzione del supermercato. La donna sarà denunciata per tentato furto aggravato in esercizio commerciale.