Torna il Mercatale a Empoli dopo la pausa estiva

Dopo la pausa estiva torna l’appuntamento del sabato mattina con i prodotti agricoli locali di stagione e di qualità sui banchi de “Il Mercatale in Empoli”. Appuntamento il 2 settembre 2023, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, a due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola.



Esporranno le loro tipicità ed eccellenze l’azienda agricola Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi, l’azienda agricola di Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, La Contadina con formaggi caprini, Simone Fiore con il miele, Marco Macelleria di Castelfiorentino con salumi e carne di vitello e maiale, pollame e l’azienda agricola di Luigina d’Ercole di Certaldo con tante verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa