"Bacco Palaia e Venere": torna la Notte Rossa dedicata al vino e all'amore nel piccolo borgo della provincia di Pisa. Domenica 3 settembre a partire dalle 19.00 le strade si animeranno di luci, suoni e colori, per una serata all'insegna del gusto e del divertimento. L’evento è stato presentato in una conferenza stampa al Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze). Sono intervenuti il presidente dell’Assemblea toscana Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il sindaco di Palaia Marco Gherardini, insieme alla vicesindaca e all’assessora alla Cultura, Alessia Lorenzetti e Marica Guerrini.

A partire dalle 19 le strade di Palaia si ravviveranno di luci, suoni e colori, per una serata all’insegna del gusto e del divertimento, rigorosamente in compagnia di Bacco e Venere. Le eccellenze del territorio faranno degustare tantissimi prodotti tipici locali, protagonista il vino ma anche birre artigianali e altre prelibatezze da gustare. Numerose le attività commerciali che offriranno menù in stile street food, così da poter passeggiare liberamente per il centro storico con bicchiere, sportina e specialità locali a portata di mano, per godersi gli spettacoli musicali e di intrattenimento che si alterneranno per tutta la serata.

“La settima edizione di “Bacco Palaia e Venere” sarà ancora più bella e articolata e presentare l’iniziativa a Firenze è un modo per dare il nostro concreto sostegno – ha detto Antonio Mazzeo

Presidente del Consiglio regionale- a un territorio suggestivo e per dare voce anche ai borghi più piccoli. Vogliamo essere al fianco delle comunità che investono sulle proprie tradizioni, un sincero ringraziamento al comune e alle associazioni che collaborano per la riuscita di questo importante evento. La grande partecipazione degli abitanti e dei turisti, i loro sorrisi diventano lo stimolo per continuare in questo impegno di valorizzazione dei nostri territori”.

“Una festa che abbiamo sostenuto convintamente perché promuove un borgo tipico della nostra regione – ha aggiunto Andrea Pieroni consigliere regionale – che racchiude valori storici, artistici, culturali di assoluto rilievo. Inoltre è un modo per promuovere i prodotti locali della nostra enogastronomia, dando spazio anche ai piccoli produttori che puntano sulla qualità, favorendo una realtà turistica in continua espansione. Una manifestazione giovane che si è già affermata e credo che avrà un successo sempre crescente”.

Molti gli artisti di strada che animeranno il borgo e daranno vita ad una serata ricca di esibizioni musicali: la tradizionale sfilata nel borgo della Filarmonica “G. Puccini” di Palaia con le Majorette; le melodie degli allievi dell’Accademia “Il Pentagramma” di Forcoli e l’atmosfera più intima e d’autore del duo “Riego” nel giardino del palazzo comunale. Non mancheranno momenti di giocoleria dedicati ai più piccoli con lo spettacolo di Paco Paquito; travolgente sarà la performance della “Second Line Street Band” tra balli e musica dal vivo e poi tanto divertimento e fantasia con la cantastorie e il cartomante, trampolieri, ballerine itineranti e la coinvolgente esuberanza dello spettacolo “Chromaticka”. Ad arricchire ancora di più la serata il mercatino artigiano, l’esposizione di auto e moto d’epoca nei pressi della Porta Fiorentina e un’avvincente Escape Game, gioco di ruolo dal vivo, in tema con la festa e dedicato ai piaceri della vita. Un'icona ormai tradizionale della manifestazione è il romantico “Arco dell’Amore” dove gli innamorati possono immortalare il loro legame tra selfie e dolci baci, in una atmosfera giocosa e spensierata che si muoverà quest'anno attorno al tema - Regina di Cuori - con cuori rossi, carte e luci colorate.

“E’ una festa giovane, alla sua settima edizione, che chiude simbolicamente la rassegna delle manifestazioni estive nel nostro comune” – per il sindaco di Palaia Marco Gherardini – e che è nata dalla volontà di animare il borgo in modo semplice, conviviale e spensierato, promuovendo le eccellenze del nostro territorio e dando ampio spazio alle originali performances di bravissimi artisti, diverse ogni anno. Una festa che accompagna la fine dell’estate da qualche anno e che vuol celebrare il vino e i nostri prodotti, che vede l’impegno di tutti, dalle associazioni ai commercianti, per preparare questo evento speciale. Una festa dell’accoglienza e dello stare insieme, con un programma artistico sempre più di qualità e aspettiamo tanto pubblico per una giornata dedicata alla bellezza della nostra Toscana”.

Per quanto riguarda la viabilità, la strada principale del paese sarà chiusa dalle ore 17:30, consigliabile l’accesso a Palaia da Pontedera, San Gervasio o da Montopoli per arrivare al parcheggio in Piazza del Mercato e a quello delle scuole medie. La manifestazione, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Palaia, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Ufficio Turistico locale, vede il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Ulteriori informazioni sull’evento si possono trovare sulle pagine di Facebook ed Instagram: https://www.facebook.com/ baccopalaiavenere - https://www.instagram.com/ baccopalaiavenere/ .

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa