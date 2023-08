Cambio al vertice del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Massa Carrara

Cambio di comando presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Massa Carrara. Il Tenente Colonello Luca Formica ha lasciato il ruolo dopo due anni di intenso lavoro, durante i quali ha ottenuto risultati significativi nel contrasto all'evasione fiscale e nelle indagini contro lo spaccio di droga, i reati contro la pubblica amministrazione e la criminalità economica. Il Ten. Col. Formica assumerà un incarico prestigioso presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. Il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sarà il Ten. Col. Daniele Carrozzo, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona. Il Ten. Col. Carrozzo, 38 anni, con esperienza operativa in varie regioni, ha conseguito lauree in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e Criminologia e Sicurezza del Mondo Contemporaneo. Il Colonnello Gabriele Di Guglielmo, Comandante Provinciale, ha ringraziato il Ten. Col. Luca Formica per il suo impegno e ha dato il benvenuto al Ten. Col. Daniele Carrozzo, augurandogli successi nella nuova posizione.