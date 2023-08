Ceramiche del Rinascimento nella pittura, incontro con Marini a Montelupo

Ultimo mese per visitare presso il Museo della ceramica di Montelupo la mostra dal titolo “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti”, organizzata da Comune di Montelupo e Fondazione Museo Montelupo e promossa da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

L’esposizione lo ricordiamo mette in relazione la ceramica di Montelupo con due dipinti provenienti dalle Gallerie degli Uffizi: il ritratto di Leone X del Bronzino e un dipinto di Jacopo Chimenti, detto l’Empoli, dal titolo Dispensa con testa e piede di porco, testa di vitello tacchino, pollame e altre vivande in cui sono riconoscibili due contenitori la cui forma e decorazione rimandano sicuramente alla produzione di Montelupo.

Gli effetti della mostra sulla visibilità e sugli accessi al Museo della Ceramica di Montelupo sono davvero positivi.

Da inizio anno a fine agosto nel 2022 gli accessi al museo sono stati 2203, nello stesso periodo nel 2023, salgono a 4090 e nel solo mese di agosto si è passati da 264 visitatori del 2022 a 359 del 2023

Inoltre durante tutti i mesi di apertura sono previste conferenze di approfondimento e attività rivolte alle famiglie attorno al tema affrontato dalla mostra.

Venerdì 8 settembre, alle 18.00, riprendono gli appuntamenti del ciclo di conferenze legato alla mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti”. A parlare sarà Marino Marini, archeologo medievista e curatore delle collezioni ceramiche dei musei del Bargello e di Palazzo Davanzati a Firenze.

L’incontro offrirà una panoramica delle raffigurazioni di manufatti in maiolica rinascimentale, realizzati soprattutto in area fiorentina o importati dalla Spagna moresca, riconoscibili su dipinti di ambito italiano e nord-europeo. Raffigurazioni di vasellame utilizzato per la mensa o di esemplari pregiati destinati all'arredo di ambienti ricercati ci porteranno a scoprire dettagli riguardanti la vita di tutti i giorni. Un approfondimento specifico sarà dedicato a una rara e particolare forma ceramica spagnola destinata a contenere piante aromatiche nelle aristocratiche dimore fiorentine del Quattrocento.

È possibile visitare la mostra tutti i giorni: il lunedì dalle 14.00 alle 19.00 e dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00. Per maggiori informazioni www.museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa