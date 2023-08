Gli rubano la bici e lo aggrediscono

Tre persone hanno aggredito un uomo e gli hanno portato via la bici. È successo a Pisa in viale Gramsci alle 23.30 di mercoledì 30 agosto. Vittima un uomo di origini nordafricane residente a Pisa. In piazza Vittorio Emanuele, poco prima, l'uomo avrebbe visto un giovane a bordo di una bici identica alla propria. Gli avrebbe chiesto lumi, ma sarebbe stato aggredito da altri due ragazzi. I tre sono poi spariti ed è stato accertato che la bici era stata rubata. Sul posto la polizia. L’uomo che lamentava dolori costali è stato trasportato a scopo cautelativo al pronto soccorso e reso edotto dei propri diritti.