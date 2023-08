Idraulico nasconde in auto fucile costruito in casa: arrestato

Un idraulico aveva con sé un fucile costruito artigianalmente. È questa la scoperta della guardia di finanza a Piombino avvenuta nei giorni scorsi. Le fiamme gialle hanno fermato un uomo, di professione idraulico. Lo hanno trovato in possesso di un fucile, nascosto in auto: l'arma, costruita dallo stesso uomo e lunga circa un metro, era in grado di sparare proiettili calibro 8mm. Inoltre è risultata esser costituita da un bastone da trekking, all’interno del quale era alloggiata una canna con camera di cartuccia della lunghezza di 92 cm, un otturatore, un percussore centrale a molla, azionabile con un grilletto costituito da un chiodo piegato. Nel corso della perquisizione sono state trovate anche due cartucce calibro 8mm. L'uomo è stato arrestato.