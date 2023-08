Isabella dei Medici 'incontra' Isabella Morra

Molteplici, originali e creative, sono le iniziative promosse dal Progetto/Rete Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air. Nel 2023 ricordiamo in particolare le Celebrazioni a scala regionale del Terzo Centenario della morte di Cosimo III de’ Medici 1642-1723 (Programma di eventi diffusi su tutta la Toscana, presentato il 6 maggio 2023 al Convegno “Certa fulgent sidera” svoltosi presso la Biblioteca Marucelliana a Firenze) nonché la Presentazione dei risultati del Piano delle Arti Ministero Istruzione e Merito - Progetto “La Canzone di Isabella” dell’Istituto Comprensivo di Vinci: la figlia di Cosimo I de' Medici e di Eleonora di Toledo si è trasformata in un originale fumetto/manga dalla straordinaria forza comunicativa capace di avvicinare i giovani al patrimonio culturale, ed in particolare ai documenti tangibili della magnificenza medicea.

Isabella viaggerà su Le vie dei Medici dalla Toscana in Italia e in Europa nel 2023- 24 in collaborazione con UNIFI e altri atenei europei (Risultati presentati il 18 maggio 2023 presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi in occasione della Giornata Internazionale ICOM e pubblicati a cura di Patrizia Vezzosi “La Canzone di Isabella” Ed. Innocenti 2023). Ma le iniziative non finiscono qui. Sulla scia del Convegno Le vie dei Medici “Le donne del Rinascimento e il futuro dell’Europa” (Celebrazioni V Centenario dalla nascita di Eleonora di Toledo 1522-1562 presso le Scuderie della Villa Medicea di Poggio a Caiano, 20 settembre 2022), dove sono stati approfonditi i temi della Rete di cooperazione per la conoscenza, la divulgazione e la promozione turistica del nostro patrimonio culturale connessa all’eredità europea del XVI secolo e al ruolo delle donne nella vita pubblica, lo scorso 18 agosto 2023 si è tenuto al Castello di Favale, odierna Valsinni (Matera), uno ‘storico’ Evento/Incontro, fra la Prof.ssa Patrizia Vezzosi Ideatrice e Responsabile del Progetto/Rete Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air e l’Avvocato Vincenzo Rinaldi, proprietario del Castello di Valsinni e Rappresentante del Parco Letterario Isabella Morra. L’incontro ha evidenziato, per la prima volta, i legami fra Isabella de’ Medici (Firenze 1542 - Cerreto Guidi 1576) e Isabella Morra (Favale, odierna Valsinni, 1520 – Favale 1546) due donne straordinarie del ‘500 accumunate dalla stessa passione per l’arte e la scrittura nonché da un tragico destino e da una morte prematura.

Patrizia Vezzosi ha portato i saluti di Simona Rossetti, Sindaco del Comune di Cerreto Guidi, promotore del Progetto/Rete Le vie dei Medici. All’incontro hanno partecipato anche il Referente di Italia Nostra Sezione Senisese (Potenza) Domenico Totaro e il Professor Filippo Gazzaneo del Liceo Classico Isabella Morra. Durante l’incontro è emersa la volontà di proseguire nello scambio di originali esperienze culturali, turistiche e di sviluppo sostenibile con il coinvolgimento dei territori e delle scuole interessate.

In sintonia con i contenuti della Mostra “Rari libri di Isabella de’ Medici” curata Giulia Coco, Marco Mozzo e Paolo Tiezzi Maestri (dal 3 settembre al 3 dicembre 2023 presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi), diversi sono i links creativi già affrontati lo scorso 18 agosto e che saranno approfonditi in successivi eventi in Toscana.