Polizia e municipale hanno dovuto sedare gli animi durante la coda al negozio Swatch di via Calzaiuoli ieri pomeriggio per la vendita di uno speciale orologio in edizione limitata.

Fin dalla notte alcune persone hanno atteso in fila per l'esclusivo orologio da polso e le posizioni per la fila hanno causato tensioni tra i clienti. Alla fine il negozio è stato fatto chiudere per l'eccessivo caos.