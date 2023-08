Litiga in centro a Pisa, ma è sottoposta a divieto di dimora

Dopo la lite, la scoperta. A Pisa alle 20 di mercoledì 30 agosto la polizia è intervenuta in Galleria Gramsci per una lite tra un uomo di origini senegalesi e una donna del posto. La lite era stata solo verbale, entrambi non avevano segni di violenza addosso; motivo del contendere stando alla versione dell’uomo era un prestito di pochi euro, che la donna non aveva ancora onorato. Entrambi venivano informati dei propri diritti, la donna altresì è stata denunciata, poiché dalla consultazione in banca dati è emerso che è attualmente sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa per reati contro il patrimonio, emesso lo scorso mese di novembre.