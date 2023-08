Montopoli in val d'Arno apre 'Sport nei Parchi' ed entra nella 'Palestra a cielo aperto di Sport e Salute'

“Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori, sabato 2 settembre vedrà l’apertura di un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” a Montopoli in Val d'Arno (Pi).

Il Comune entra nella "Palestra a cielo aperto di Sport e Salute" che, abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport praticato nelle piazze e negli spazi verdi all'aperto, e sceglie di aderire a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici all'aperto dove fruire attività sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

Sabato 2 settembre alle ore 9.30 inizieranno le attività sportive (arti circensi, attività motorie e psicomotorie, tiro con l’arco e calcio) dirette dalle ASD/SSD beneficiarie dei fondi del progetto (4 Monkeys Aps, Gam Asd, Asd Arcieri della Rocca di Montopoli, Città di Montopoli Asd). La festa durerà fino alle ore 13. A presentare l'iniziativa e il programma un momento istituzionale con: il sindaco Giovanni Capecchi; la vicesindaca Linda Vanni; la garante delle persone con disabilità del comune di Montopoli Chiara Fusi; il Rappresentante ANCI Toscana Damiano Sforzi, - il Coordinatore di Sport e Salute Toscana Alessandro Viti; il Coordinatore di Sport nei Parchi Montopoli in Val d’Arno Enrico Savini; una rappresentante dell'associazione Frida e una dell'Auser.

Sport e Salute è attenta ai territori e sostiene il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ è una risposta concreta a sostegno dell’idea che lo sport è e deve essere accessibile in ogni area del Paese.

A partire da sabato 2 settembre e per tutti i sabati, per un anno, saranno allestite al Bosco dei Frati tre isole sportive dove si alterneranno le quattro associazioni. L’unico requisito richiesto per partecipare è avere un certificato medico per l’attività fisica.

«Teniamo molto a questa iniziativa – hanno aperto il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni – perché è un modo per dare spazio alle nostre società sportive che qui possono proporre delle attività rivolte alla comunità. Ci troviamo nella frazione più popolosa e questo luogo, questo bellissimo polmone verde, può e deve essere centrale per progetti di socialità e integrazione. Inoltre, è un modo per veicolare uno stile di vita sano grazie anche alla pratica dello sport».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno