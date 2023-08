Nuovo look per piazza della Repubblica: nuovi giochi, restauro dell’antica fontana e sostituzione alberi

Bellezza, sicurezza e accessibilità: tre concetti che sintetizzano il futuro di piazza della Repubblica. Tra le priorità della giunta Ciappi emerge l’obiettivo di una complessa e organica opera di restyling del Piazzone. E’ il progetto che il sindaco Roberto Ciappi ha predisposto per la partecipazione ad un bando pubblico e ha voluto condividere ieri sera nell’area interessata dall’intervento con una presentazione video alla quale hanno preso parte molte persone. Al centro della serata un importante intervento di restyling finalizzato a migliorare funzioni, fruibilità e sicurezza di uno dei parchi storici più belli e frequentati del Chianti.

Il progetto mira a realizzare una complessiva rigenerazione urbana di piazza della Repubblica, affettuosamente chiamata dai sancascianesi Piazzone, che si compone di vari interventi tra cui la sostituzione dell’area giochi per bambini, il restauro e la manutenzione della fontana centrale, la sostituzione delle alberature che necessitano di essere rimosse per motivi di salute delle piante stesse. In particolare per l’area ludica il progetto prevede la sostituzione dei giochi e la realizzazione di aree in gomma antitrauma. A dettagliare l’intervento è il sindaco Ciappi. “Saranno realizzate ampie zone in gomma antitrauma con giochi nuovi, tra cui castello, altalene e giochi a molla e rete, e solo in piccola in parte saranno riutilizzati quelli già presenti nell’area – spiega il primo cittadino - i giochi saranno scelti privilegiando soluzioni innovative, che aiutino i bimbi a sviluppare le loro capacità motorie e cognitive”. “Inoltre sarà posizionata – continua - la ghiaia nell’aiuola a sud-ovest ai fini di un miglioramento estetico per ridurre le problematiche legate alla manutenzione, installeremo nuove panchine, anche l’impianto di illuminazione sarà rinnovato e procederemo con l’installazione del sistema di videosorveglianza”. Quanto alla fontana, l’obiettivo è quello di procedere con un restauro integrale e inserire alcune parti mancanti nonché adeguare il sistema idrico di funzionamento. Gli alberi da rimuovere saranno sostituiti con 23 essenze più adatte al luogo concordate con la Soprintendenza, tra cui aceri rossi rubrum, aceri platanoidi, cipressi e noccioli contorti.

“Abbiamo predisposto un progetto articolato per poter accedere ai finanziamenti pubblici tramite partecipazione ad uno specifico bando – aggiunte il sindaco– e tra qualche settimana avremo gli esiti, in ogni caso se non dovessimo risultare assegnatari delle risorse procederemo come Comune a stanziare le risorse necessarie che si aggirano intorno ai 500mila euro complessivi prevedendo la realizzazione dell’intera opera suddivisa in più tranches al fine di limitare i disagi e permettere la fruizione dell’area durante i lavori”.

“Il parco di origine ottocentesca rappresenta la nostra memoria – afferma il primo cittadino - un ponte che unisce e fa dialogare presente e passato, un luogo di pregio che, pur avendo una forte connotazione storica sottoposta a vincolo, è stato ed è uno spazio vissuto dalla comunità che ha mantenuto nel tempo le naturali funzioni e vocazioni aggregative”. “Piazza della Repubblica – conclude – ha incrementato il suo potenziale sociale con la fruizione dell’area da parte sia delle persone più anziane sia delle famiglie con bambini ed è anche l’area dove ogni lunedì si tiene il mercato settimanale, è la piazza nel senso più ampio del termine, la nostra piazza che merita di essere valorizzata, preservata e condivisa dalle future generazioni”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO