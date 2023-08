Psichiatra uccisa a Pisa, l'assassino è imputabile

Gianluca Paul Seung, il 35enne in carcere con l'accusa di avere ucciso Barbara Capovani - la psichiatra pisana colpita a morte nello scorso aprile all'esterno del servizio di psichiatria degli adulti dell'Asl Toscana nord ovest - è "psicopatico ma imputabile". A stabilirlo la perizia psichiatrica di Renato Ariatti e Stefano Ferracuti, i consulenti del gip di Pisa, depositata ieri. Seung, secondo i due periti, “è uno psicopatico con disturbo di personalità paranoideo ma pienamente imputabile e può andare a processo”. La perizia è stata formulata in base agli atti esaminati, perché il 35enne si è sempre rifiutato di sottoporsi a un nuovo esame e di incontrare gli psichiatri in carcere.