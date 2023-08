Scarichi fognari dopo i forti temporali, divieto di balneazione in alcuni tratti di costa livornese

È in vigore da oggi, con ordinanza dell’Amministrazione comunale, il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti di costa cittadini. Sono interessati gli specchi d’acqua Bellana, Terrazza Mascagni e Ardenza Sud (per cento metri a sud e cento metri a nord rispetto alla scalinata di Antignano).

L’ordinanza è stata disposta in via preventiva, a tutela della salute pubblica, dopo la segnalazione da parte di ASA dell’avvenuta attivazione di alcuni scaricatori di piena della rete fognaria in occasione degli ultimi forti temporali, e dopo un sopralluogo lungo la costa effettuato dai tecnici dell’ufficio Ambiente del Comune dopo la conclusione degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio nei giorni scorsi.

Adesso occorrerà attendere gli esiti dei campionamenti già disposti da ARPAT, in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere revocati in tutto o in parte.

Un possibile sversamento fognario è stato segnalato anche per il Rio Felciaio, la cui foce però nell’aprile scorso era già stata interdetta per tutta la stagione balneare 2023.