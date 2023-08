Screening Epatite C, quasi 90 sedi nella Toscana centro dove effettuare lo screening

Sono quasi 90 i punti presso i presisi sociosanitari (eventi singoli compresi) e le Associazioni sul territorio della Asl Toscana centro, dove da lunedì 4 settembre si potrà accedere per lo screening gratuito sull’epatite C. I controlli del programma promosso dalla Regione Toscana coprono a tappeto i Comuni della Toscana centro. Consultando il sito dell’Azienda sanitaria (il banner in Homepage) ma anche la pagina del sito della Regione Toscana dedicata all’epatite C (https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c) o direttamente a questo link, i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 a cui il programma si rivolge, potranno trovare la sede più comoda dove recarsi, comprensiva di giorni e orari.

A disposizioni anche sedi mobili e singoli eventi occasionali previsti di domenica proprio per dare a tutti la possibilità di accesso. Le sedi sono state rese disponibili in modo capillare nei presidi Asl della Toscana centro e presso le Associazioni (CRI, Misericordie, R.A.MI, ANPAS, Auxilium, Humanray, Croce Verde), per facilitare il cittadino con la possibilità di fare riferimento al Comune dove per motivi di lavoro o altro è più comodo recarsi, non necessariamente quindi in quello dove si ha la residenza. Coperti anche i 3 Comuni nella provincia di Pisa, Castelfranco di Sotto con due sedi, San Miniato con tre e Santa Croce sull’Arno con una sede.

“L’adesione a questa campagna di screening – sottolinea il direttore del Dipartimento prevenzione, Renzo Berti - può consentire di prevenire le gravi conseguenze dell’’infezione da epatite C quali l’insufficienza epatica, la cirrosi e il tumore del fegato. Un risultato importantissimo che mi auguro sia pienamente compreso dalla cittadinanza ai fini di una larga partecipazione”.

Firenze e provincia ed empolese valdarno

Sono oltre 50 tra presidi socio sanitari Asl e Associazioni di volontariato, le sedi adibite al test a Firenze città, zona fiorentina nord ovest, zona fiorentina sud est, Mugello e zona dell’empolese Valdarno.

A Empoli e nell’empolese le sedi sono a Certaldo (Casa della Comunità piazza dei Macelli, 2° e 4° mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30); sempre a Certaldo sono previsti a settembre due singoli eventi presso la Misericordia in via Matteotti, il 4 settembre dalle 16 alle 18 e il 18 settembre dalle 16 alle 18; a Castelfiorentino (presso la Casa della Salute in via Pavese, il giovedì dalle 9 alle 12); a Cerreto Guidi (Casa della Salute in via dei Fossi, il 1° e 3° mercoledì del mese 14.30-17.30); due sono le sedi a Empoli (presso il presidio Asl in via dei Cappuccini il sabato dalle 9 alle 12) e presso RAMI in via Cavour dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il sabato dalle 9 alle 11); presidi per lo screening anche a Montelupo, Montespertoli, Vinci.

Nel Valdarno le sedi sono a Incisa e Figline Valdarno (presidio Asl in via da Verrazzano il 1° venerdì del mese dalle 14 alle 17 con inizio dal 6 ottobre) ma anche a Reggello e a Rignano sull’Arno. A Rufina la sede è presso il presidio Asl in via Bonanni (2° lunedì del mese 14.00-17.00 con inizio dal 9 ottobre) ma il 17 settembre è previsto anche un evento occasionale dalle 9 alle 13 presso la Misericordia, in piazza Umberto.

Nel Mugello nei presidi Asl di Barberino (viale 1° maggio il 1° lunedì del mese dalle 14 alle 17 con inizio 2 ottobre) e Dicomano (piazza della Repubblica il 2° lunedì del mese dalle 14 alle 17 con inizio 9 ottobre); due sedi a Borgo San Lorenzo presso Associazione Auxilium (viale 4 novembre il lunedì e martedì e il venerdì e sabato dalle 8 alle 10) e presso la Misericordia (piazza Dante, il giovedì dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 11.30) anche a Palazzuolo sul Senio (presidio Asl in via dell’Abete il 4° lunedì del mese dalle 14 alle 17 con inizio 25 settembre) e un evento singolo presso la Misericordia in via Roma il 27 settembre dalle 15 alle 17; a Firenzuola (presidio Asl in via Riobarondoli il 3° lunedì del mese dalle 14 alle 17 con inizio 18 settembre). Sempre a Firenzuola sono previsti due eventi singoli presso la sede della Misericordia il 17 e 18 settembre dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 e il 24 e 25 settembre dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20. Altre sedi a Pontassieve, Marradi, Londa, Pelago, Scarperia e San Piero, Vicchio.

A Firenze città le sedi sono 10 dislocate fra Firenze centro (anche in Oltrarno in Borgo San Frediano presso la sede CRI dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30) e nei quartieri periferici, al presidio Asl di Camerata – Piazzuola (il 3° mercoledì del mese dalle 14 alle 17 con inizio 20 settembre) e anche in via Camerata 10 (sede CRI dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.30). Nella zona fiorentina nord ovest sedi a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Signa e Scandicci; nella fiorentina sud est Fiesole, Bagno a Ripoli (qui 4 sedi, presso Anpas di via Spinello Aretino e di via Longo, presso CRI di via Fratelli Orsi e presso R.A.MI di via Montisoni), Barberino Tavarnelle, San Casciano, Greve, Impruneta.

Pistoia e provincia

Dodici sono le sedi a Pistoia e provincia dove sarà possibile effettuare lo screening. Le sedi delle Associazioni di volontariato sono quelle di CRI, Anpas e R.A.MI.

A Pistoia città sono 2 le sedi (CRI in via Gentile martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 14 e presso la Misericordia in via Bonellina dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11); altre sedi delle 12 totali sono anche a San Marcello Piteglio (via Marconi, il venerdì 9 -12 ma a partire dall’8 settembre); Uzzano (via Lucchese, loc. Santa Lucia tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11); Larciano (1°e 3° mercoledì del mese 14:30-17:00), Montale (via Nesti presso ANPAS, il sabato 8.00-10.00 ma a partire dal 21 settembre); Massa e Cozzile (Casa della Salute in via 1° Maggio, 2°e 4°mercoledì del mese 14:30-17:00). Ben coperta è anche la zona della Valdinievole.

Prato e provincia

A Prato sono 19 le sedi di cui 14 sono a Prato città presso Anpas, R.A.MI e CRI.

Nei Comuni Medicei: a Carmignano presso la Casa della Salute il 2° e 4° giovedì del mese dalle 14.30 alle 17.00; Poggio a Caiano presso la Casa della Salute in via Giotto il 2° e 4° lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.00.

A Montemurlo presso la sede RAMI il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

In Vallata Val di Bisenzio: a Vaiano in via Val di Bisenzio presso presidio Asl il 3° mercoledì del mese 14.30 - 17.30; a Vernio presso presidio Asl, in via Livio Becheroni angolo Caduti della Direttissima, il 3° giovedì del mese dalle 14.30-17.30.