Voucher centri estivi a Lucca, nuovo stanziamento alle famiglie

Frequenza ai centri estivi: l’Amministrazione comunale ha fatto rientrare in graduatoria per i voucher altre 477 famiglie, che in un primo momento non avevano potuto beneficiare del contributo.

A seguito dello stanziamento da parte del Governo di 60 milioni di euro per i centri estivi, servizi socio educativi e centri con funzione educativa per minori, il Comune di Lucca ha potuto infatti contare su un contributo pari a 83.488.05 euro, utilizzati dall'assessorato all’istruzione per soddisfare le richieste di ulteriori nuclei familiari inseriti in graduatoria.

"Grazie alle risorse ministeriali e ai fondi messi a disposizione direttamente dal Comune per l'estate 2023 sono stati erogati 809 voucher alle famiglie residenti nel territorio per un totale di 143.488.05 euro - ha dichiarato l'assessore Simona Testaferrata -. La graduatoria di questi ulteriori beneficiari è pubblicata sul sito del Comune di Lucca, nella pagina dedicata a scuole e istruzione".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa