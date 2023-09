A Castelfiorentino ecco la Festa della Birra: il programma

È iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi della stagione estiva. Da mercoledì 6 a domenica 17 settembre Castelfiorentino ospiterà la 4° edizione della “Festa della Birra” (zona stadio – viale Roosevelt), durante la quale ogni sera si potrà assistere a un concerto oppure a uno spettacolo all’aperto (tutti a ingresso gratuito), spaziare tra pesce fritto, carne alla brace e altre specialità da assaporare al volo, accompagnare il pasto con un’ampia selezione di birre artigianali, o ancora partecipare ai raduni.

Organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino grazie al contributo del Consiglio Regionale e di numerosi sponsor, la Festa alzerà il sipario a partire da mercoledì 6 settembre, dalle ore 18.00 in poi grazie all’area “food” (aperta ogni sera fino a tarda notte), mentre il primo evento musicale sarà alle 21.30 con i “Killer Queen”, tribute band dei mitici Queen che non mancherà di ripercorrere i maggiori brani dei loro album più famosi.

Nell’area riservata al percorso “food” si potranno consumare prelibatezze di ogni tipo: dalla paella al “fritto dell’aia” (pollo e coniglio), dal pesce fritto alla carne alla brace; dalle salsicce alla porchetta. Ci sarà anche uno stand vegetariano, vegano e gluten free, come pure i dolci: crepes, gelato thailandese, bomboloni e così via. Ampia la scelta delle birre artigianali, alla spina oppure in lattina, come si conviene all’identità della manifestazione che in realtà ha ormai assunto la fisionomia di un vero e proprio “Festival”.

Ne è una conferma il nutrito programma di concerti che seguiranno quello di mercoledì. Giovedì 7 settembre ci saranno i Love Gang, venerdì 8 sarà la volta dei Metempsicosi, Sabato 9 i Mamamia (spettacolo di Live show e music), domenica 10 i Modena city ramblers, lunedì 11 Dream Floyd (tribute band dei Pink Floyd), martedì 12 Galeffi (live music), mercoledì 13 la Combriccola del Blasco (tribute band Vasco Rossi), giovedì 14 i Gemelli diversi, venerdì 15 i Ride Gorilla, e a seguire Circo di Davide Bianucci), Sabato 16 live show “Voglio tornare negli anni ‘90”. Conclusione domenica 17 settembre con i Finley, gruppo musicale di pop punk.

Infine le mostre e i raduni: dall’esposizione “statica” della Vespa (7 settembre) al raduno di appassionati della Fiat “Panda” (9 e 10 settembre). Dal raduno delle 500 abarth (13 settembre) a quello delle auto tuning e sportive (16 settembre)

“Siamo arrivati alla quarta edizione – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – ed è davvero una grande soddisfazione vedere che questa festa ha registrato ogni anno un’attenzione e un successo crescente nonostante lo stop imposto dal covid. Un evento che richiama migliaia di giovani, ma anche molti turisti che visitano in questo periodo la Toscana, quando ancora ci sono numeri significativi di presenze nel nostro territorio e in tutto l’Empolese Valdelsa. Per questo ringrazio di cuore Emanuele, Enrico, Luca e Aziz che insieme al team della Proloco si sono prodigati per rendere sempre più ricca e partecipata questa festa”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa