Atlete dell'Abc Castelfiorentino Basket derubate mentre si allenano

Brutta sorpresa ieri sera per tre giocatrici della squadra femminile dell’Abc Castelfiorentino Basket. Tra le 20.30 e le 22, mentre le giovani atlete si stavano allenando al Palagilardetti con le compagne di squadra, qualcuno si è introdotto nello spogliatoio e ha portato via uno smartphone, una felpa, un paio di scarpe di marca, nonché il portafoglio di una delle cestiste con documenti e carta di credito. Inoltre, come risulta dall’estratto conto, chi ha compiuto il furto ha effettuato anche acquisti alla macchinetta automatica di un tabaccaio del centro di Castelfiorentino e in un minimarket davanti alla stazione castellana.

“Un episodio spiacevole – commenta Bruno Gazzarini, dirigente dell’Abc Castelfiorentino Basket – ma in 13 anni non era mai successa una cosa del genere e questo forse ha indotto ad abbassare un po’ l’attenzione. In ogni caso, noi ci raccomandiamo sempre di non lasciare indumenti e oggetti di valore negli spogliatoi ma portali al campo di allenamento”.

Alcune delle ragazze hanno sporto denuncia ai carabinieri, i quali stanno indagando sulla vicenda anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere.