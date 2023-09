Addetto alle pulizie cade mentre pulisce alcune vetrate: grave 29enne

Questa mattina alle 10.40 in uno stabilimento termale a Rapolano Terme, un uomo di 29 anni, impiegato come addetto alle pulizie, è caduto da un'altezza di alcuni metri mentre stava pulendo le vetrate. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio degli inquirenti. L'uomo è stato trasportato in codice tre all'ospedale Le Scotte di Siena, ma è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale sanitario del 118 dell'Asl Toscana sud est e un'ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme. La polizia e il personale responsabile della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati allertati e stanno indagando sull'incidente.