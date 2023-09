Alloggi per studenti, a Firenze il DSU aggiunge altri 46 posti letto

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario incrementa sul territorio di Firenze il numero dei posti letto a disposizione degli studenti universitari meritevoli e privi di mezzi economici che parteciperanno al prossimo bando per l’assegnazione della borsa di studio ed il posto alloggio in scadenza il 6 settembre.

L’implementazione è stata possibile grazie al contratto di concessione di posti letto sottoscritto dall’Azienda DSU Toscana e dalla società Campus X conduttrice dello studentato ubicato in viale Morgagni all’interno del complesso che raccoglie anche le residenze del DSU “Calamadrei”, “Sassoli” e “Ater” oltre alla mensa universitaria.

Campus X a seguito dell’ottenimento del cofinanziamento erogato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il Decreto 1252 del 2 dicembre 2022 per la gestione dell’immobile di pertinenza, si è impegnata a destinare, coerentemente con quanto previsto dalla norma, una quota pari al 20% dei posti alloggio ammessi al contributo a studenti individuati mediante graduatorie definite dagli enti regionali competenti per il diritto allo studio universitario nel territorio di riferimento, ovvero dal DSU Toscana.

Saranno quindi 46 i posti letto su una dotazione complessiva di 234 presenti nella struttura, ad essere resi disponibili a partire dal prossimo ottobre per i destinatari dei benefici DSU inseriti nella graduatoria che verrà elaborata dall’Azienda a seguito del concorso. I nominativi degli studenti assegnatari saranno forniti dal DSU Toscana all’amministrazione di Campus X e gli universitari potranno fruire degli stessi servizi riservati all’utenza privata come l’accesso a spazi comuni, aule studio, cucina, lavanderia, palestra e parcheggio auto.

L’accordo prevede la corresponsione da parte dell’Azienda DSU a Campus X di un canone per ogni alloggio acquisito, con una spesa complessiva di quasi 175mila euro all’anno.

La convenzione avrà validità fino al 30 settembre 2026.

L’iniziativa permette di aumentare i posti disponibili presso la sede fiorentina destinati ai soggetti economicamente più fragili, rispondendo alla crescente domanda abitativa per universitari evidenziata dalle organizzazioni studentesche anche in conseguenza alla temporanea riduzione di alloggi del DSU Toscana indotta dagli interventi di messa a norma delle residenze Calamandrei e Caponnetto.

“Il DSU Toscana prosegue il proprio impegno per offrire soluzioni concrete alla necessità di alloggi per studenti a Firenze e in Toscana - afferma il Presidente del DSU Toscana Marco Del Medico - nel limite delle sue possibilità delimitate da un ambito di intervento circoscritto per legge esclusivamente al segmento di fuori sede in condizioni economiche meno favorevoli. Nel frattempo stanno procedendo gli interventi per migliorare la sicurezza nelle nostre residenze universitarie finalizzati a restituire in tempi ragionevoli un patrimonio abitativo pubblico studentesco rinnovato, all’avanguardia ed efficiente di cui potranno beneficiare tutti gli iscritti agli Atenei che ne hanno diritto”.

Fonte: Diritto allo Studio Universitario - DSU Toscana