Arrestato a Altopascio l'ultimo ricercato della banda dei pusher

La polizia arresta l’ultimo ricercato della banda di spacciatori dell’operazione di Altopascio del 1 agosto. Giovedì 31 agosto la Squadra Mobile ha tratto in arresto un 32enne di origini marocchine, che si era sottratto all’esecuzione della misura cautelare in data 1 agosto quanto furono arrestati 6 suoi connazionali tutti destinatari della misura cautelare della custodia in carcere. Gli investigatori hanno lavorato un mese per individuare il luogo dove questi si nascondeva e monitorarne i movimenti; nella giornata di ieri, avuta la certezza che la persona osservata fosse il ricercato, si è proceduto all’arresto. Nonostante fosse a conoscenza del fatto che i suoi complici fossero stati arrestati il 1 di agosto e che lui stesso fosse destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, era rimasto ad Altopascio e stava cercando di riorganizzare la piazza di spaccio con dei suoi connazionali che nell’occasione sono stati identificati dalla polizia. All’atto della cattura il 32enne ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato e tratto in arresto.