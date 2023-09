Bimbo morto a Livorno, la madre è stata arrestata per omicidio: il suo racconto non convince

La madre del piccolo Marcus, di due anni e mezzo, è stata arrestata dalla squadra mobile di Livorno con l'accusa di omicidio: il bambino era morto il 18 agosto all'ospedale dopo essere stato portato d'urgenza al pronto soccorso la mattina del giorno precedente. Marcus era in vacanza a Livorno con sua madre, ma secondo gli investigatori, non sarebbe morto a causa di una caduta accidentale in un parco giochi come inizialmente raccontato dalla donna. Invece, sarebbe morto a seguito di una caduta dall'alto nello stesso palazzo dove abitavano, causata dalla madre stessa.

La madre, originaria della Repubblica Dominicana, è stata arrestata a Torino e si trova ora in carcere a Pisa in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La causa della morte del piccolo Marcus sono state gravi lesioni riportate in varie parti del corpo tra il 16 e il 17 agosto. Gli investigatori ritengono che la versione dei fatti fornita dalla donna sia illogica e in contrasto con le prove raccolte durante le indagini. La madre aveva inizialmente affermato che il bambino si era sentito male a causa di due cadute da uno scivolo in un parco giochi, ma gli esami medico-legali hanno smentito questa versione, rivelando lesioni così gravi da impedire al bambino di muoversi autonomamente.

Inoltre, gli investigatori hanno scoperto che la madre aveva effettuato diversi spostamenti con il bambino al seguito. In particolare, il bambino era entrato in un condominio il 16 agosto e uscito undici ore dopo, probabilmente già morto, sempre sotto la supervisione della madre. Gli investigatori ipotizzano che il decesso sia stato causato da un'azione volontaria, molto probabilmente la caduta dall'alto all'interno del condominio. Questa ipotesi è ritenuta di elevata gravità dal giudice istruttore di Livorno.