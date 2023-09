Consiglio comunale, nuova riunione a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà martedì 5 settembre 2023, alle 18.30, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41. Sarà possibile seguire la seduta, in sessione straordinaria, anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2. Variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 238 e 252ter della LRT 65/2014. Adozione della proposta di Variante urbanistica, del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica redatti ai sensi dell'art. 8 comma 6 della LRT 10/2010 e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa