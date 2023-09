Empoli in azione saluta il tenente dei carabinieri Iacometti

"Come partito politico Empoli in Azione, vogliamo salutare il Tenente dei Carabinieri Luca Iacometti che dopo due anni di servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile di Empoli è stato trasferito a Monreale (PA), dove dirigerà la seconda sezione del Nucleo Investigativo. Vogliamo ringraziare il Tenente Iacometti per la professionalità con cui ha espresso il suo servizio nella nostra comunità, sempre disponibile, sempre aperto al confronto e al dialogo. Allo stesso modo, vogliamo dare il benvenuto al Sottotenente Gianluca Zaffarani, sperando che il servizio nella nostra città sia ricco per lui di soddisfazioni umane e professionali. Un grazie quindi a tutti gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri, che quotidianamente lavorano nella nostra comunità per la nostra sicurezza".

Così Luca Ferrara, di Empoli in Azione.

Fonte: Ufficio Stampa